Pechino 2022: sciatore francese mantiene promessa

(XINHUA) - PARIGI, 19 FEB - Prima di partire per Pechino per il suo debutto olimpico, il fondista francese Hugo Lapalus si è ripromesso: "non stai andando a visitare la città, ma a esibirti e a competere per una medaglia".

Quando il 23enne è tornato in patria giovedì con una medaglia di bronzo al collo, ricevendo un caloroso benvenuto dai suoi fan presso la sede del Comitato Olimpico francese, era orgoglioso di dire a tutti di aver mantenuto la propria promessa.

Nella staffetta maschile 4x10 km di sci di fondo, il 13 febbraio ai Giochi Olimpici invernali di Pechino, il giovane nato a Clusaz si è aggiudicato una preziosa medaglia di bronzo per la squadra francese con i suoi compagni Richard Jouve, Clement Parisse e Maurice Manificat.

"È veramente un sogno, perché riuscire a vincere nella staffetta era molto importante per la mia squadra", ha dichiarato Lapalus a Xinhua al suo ritorno dai Giochi, "ci ho pensato molto quando ero più giovane, anche negli ultimi anni, e raggiungere questo obiettivo in una squadra è bellissimo. I Giochi Olimpici sono il sogno dei più grandi atleti e aver vinto una medaglia in questo evento è la cosa più bella che mi potesse capitare". (SEGUE)