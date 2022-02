Pechino 2022: sciatore francese mantiene promessa (3)

(XINHUA) - PARIGI, 19 FEB - Quattro anni fa, la squadra francese aveva pubblicato una lista di giovani che avevano il potenziale adatto per rappresentare il Paese alle Olimpiadi di Pechino, su cui c'era anche il nome di Lapalus.

"Per me, i Giochi Olimpici sono un'avventura vissuta attraverso lo schermo della TV, quando da piccolo seguivo Jean-Baptiste Grange o nel 2018 mentre guardavo la 15 km di Manificat; la sua intervista dopo la gara aveva lasciato molti fan, me compreso, senza parole; voleva quella medaglia per la tradizione dello sci di fondo francese più che per se stesso", ha spiegato Lapalus.

L'opportunità per il giovane atleta è giunta subito dopo aver terminato una stagione 2020-2021 stellare, posizionandosi al settimo posto nella classifica generale del Campionato del Mondo, vincendo due medaglie, tra cui un bronzo nella staffetta 4x10km senior e un oro nella 15km libera U23. Alla fine della stagione, è stato nominato Fis Men's U23 Rookie of the year.

A soli 23 anni, Lapalus ha ancora molta strada da fare. Non c'è dubbio che se continuerà a migliorare come ha fatto negli ultimi due anni, avrà un palcoscenico ancora più grande.

