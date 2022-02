Pechino 2022: sciatore francese mantiene promessa (2)

(XINHUA) - PARIGI, 19 FEB - A Pechino 2022, Lapalus ha anche partecipato all'evento classico 15 km, in cui si è classificato al settimo posto, posizione non male per un esordiente olimpico.

Riguardo alla sua vita nel villaggio olimpico, Lapalus ha raccontato che è stata fantastica perché erano "liberi di fare qualsiasi cosa tranne che uscire dal villaggio". Inoltre, le infrastrutture e lo stadio erano davvero ottimi.

"Per quanto mi riguarda, (l'esperienza è stata) molto bella.

Erano i miei primi Giochi, quindi era tutto nuovo per me.

L'aspetto sanitario non mi ha preoccupato troppo, ero più che altro concentrato a realizzare il mio sogno di partecipare a un evento come questo. Quindi è andata molto bene" ha spiegato Lapalus, per il quale i protocolli relativi al Covid non sono stati un problema.

"Avevo molta libertà. L'unica cosa che non potevamo fare era uscire dal villaggio, ma le giornate erano piene tra un allenamento e l'altro. Poi ci si riposava un po' e si andava a mangiare. Per cui si stava bene nonostante la situazione fosse complicata", ha aggiunto l'atleta.

Nato in un comune con una lunga tradizione sciistica e famoso per la sua medaglia d'oro olimpica Edgar Grospiron ad Albertville 1992, Lapalus ha iniziato a praticare lo sci alpino all'età di 6 anni. A 12 anni, è passato allo sci di fondo perché sentiva che quest'ultimo corrispondesse di più alle sue aspettative. È stato reclutato nella squadra nazionale all'età di 17 anni, ma naturalmente, era troppo giovane per competere a livello senior.

"Se qualcuno mi avesse detto che avrei fatto parte di questa avventura due anni fa, probabilmente non ci avrei creduto", ha ammesso Lapalus quando ha scoperto di essere stato selezionato nella squadra francese per Pechino 2022. (SEGUE)