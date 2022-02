Pechino 2022: intervista a sciatore cipriota

(XINHUA) - NICOSIA, 19 FEB - Lo sciatore alpino Yianno Kouyoumdjian, l'unico atleta di Cipro in gara alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, non ha portato a casa nessuna medaglia, ma ha affermato che la sua partecipazione ai Giochi è stata comunque un'esperienza unica.

Per Kouyoumdjian, studente universitario di 25 anni di economia aziendale, partecipare alle Olimpiadi era una tradizione di famiglia e un sogno a lungo atteso. L'atleta ha preso parte a due gare di slalom.

Il 13 febbraio, è arrivato 42° su 89 atleti nella gara di slalom gigante e tre giorni dopo non ha ultimato la gara di slalom maschile perché è scivolato fuori pista.

Anche se deluso da questi risultati, Kouyoumdjian ha affermato di essere più che soddisfatto della sua esperienza a Pechino: "rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici Invernali era uno dei miei obiettivi come atleta. È stato un sogno che si è avverato".