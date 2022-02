Pechino 2022: intervista a sciatore cipriota (2)

(XINHUA) - NICOSIA, 19 FEB - Kouyoumdjian proviene da una famiglia di atleti di sci. Sua madre, Lina Aristodemou, sciatrice alpina, ha rappresentato Cipro alle Olimpiadi invernali nel 1980 e 1984, e suo zio, Socrates Aristodemou, anche lui sciatore, ha gareggiato alle Olimpiadi invernali nel 1988 e 1992.

"Essere un atleta invernale è una prerogativa di famiglia di cui vado orgoglioso. Volevo portare avanti la tradizione", ha spiegato Kouyoumdjian, "mi piace molto questo sport, mi fa sentire vivo. La sensazione di scivolare giù per la collina su un paio di sci è qualcosa che non si può descrivere a parole. È semplicemente incredibile".

Qualificarsi per le Olimpiadi invernali non è stata un'impresa facile per il cipriota. Quest'isola del Mediterraneo orientale è famosa per le sue spiagge assolate, ma non è certo un paradiso per gli sciatori. Anche la sua montagna più alta registra scarse nevicate in inverno.

Kouyoumdjian ha iniziato a sciare nel suo Paese all'età di tre anni, ma ha dovuto iniziare ad allenarsi in altri Paesi europei e negli Stati Uniti quando è diventato un atleta internazionale qualche anno fa. È stato difficile, soprattutto nell'ultimo anno a causa del Covid-19, "ma siamo riusciti a partecipare ad alcune gare di buon livello e alle qualificazioni per ottenere un pass per Pechino". (SEGUE)