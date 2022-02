Pechino 2022: inedita cerimonia consegna bandiera

(XINHUA) - PECHINO, 19 FEB - La cerimonia di consegna della bandiera all'evento di chiusura di Pechino 2022 sarà totalmente diversa da qualsiasi cerimonia vista in passato, come ha affermato Giovanni Malagò, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026.

"Ci sono due città coinvolte, di due regioni indipendenti, quindi è tutto molto diverso. È la storia di un'Olimpiade moderna. Non abbiamo coinvolto solo una città ma un intero territorio", ha spiegato Malagò.

Marco Balich, produttore creativo delle cerimonie olimpiche di Milano-Cortina 2026 ha affermato che il principio della cerimonia di consegna della bandiera si basa su "bellezza, natura, stile" e sarà caratterizzata anche da elementi legati al futuro e alla tecnologia.

"La cerimonia mostrerà il rapporto tra montagna e città, tra uomo e natura. La natura è importante per il Cio, per Milano e per Cortina, ma anche per le nuove generazioni sotto i 25 anni.

Il duplice tema, legato alla città e alla montagna, è il concetto che Milano-Cortina ci ha chiesto di mettere in scena. I due elementi sono importanti per la storia che stiamo sviluppando. Stiamo rappresentando umanità e natura. Si tratta di aspetti fondamentali perché rappresentano le sfide del futuro", ha osservato Balich.

"Ci teniamo a ringraziare i nostri amici cinesi per tutte le informazioni che hanno condiviso con noi. Il mondo sarà diverso tra quattro anni, quindi creeremo qualcosa che sarà al passo con i tempi", ha dichiarato Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

(XINHUA)