Pechino 2022: Coppa Olimpica al popolo cinese

(XINHUA) - PECHINO, 19 FEB - Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha consegnato la Coppa Olimpica al popolo cinese in segno di riconoscimento per il suo sostegno ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, come ha annunciato il presidente del comitato Thomas Bach durante la 139esima sessione di oggi.

"Pechino 2022 non avrebbe potuto raggiungere un tale livello di eccellenza senza il sostegno del popolo cinese. Abbiamo percepito calore, energia, ospitalità e sostegno. I cinesi si sono impegnati moltissimo per la riuscita dei Giochi", ha affermato Bach, "i cittadini di ogni ceto sociale, di ogni generazione, del mondo culturale, nonché gli artisti, gli scienziati, gli ingegneri, i ragazzi delle scuole e le migliaia di volontari, hanno tutti accolti gli atleti e noi molto calorosamente. È stato veramente toccante e cruciale per il successo delle Olimpiadi invernali di Pechino".

Questo speciale riconoscimento al popolo cinese ha fatto seguito alle relazioni finali del comitato organizzatore di Pechino 2022 e di Juan Antonio Samaranch Jr, il presidente della commissione di coordinamento del Cio per i Giochi di quest'anno, alla sessione del comitato svoltasi prima della cerimonia di chiusura di domani.

Dopo Pechino 2008, il Cio ha assegnato la Coppa Olimpica anche alla Cina, riconoscendo il suo grande contributo alle Olimpiadi. (XINHUA)