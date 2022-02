Cina: esportazioni fotovoltaico 28 mld di dollari

(XINHUA) - PECHINO, 19 FEB - La Cina ha registrato livelli elevati di esportazione di prodotti fotovoltaici l'anno scorso, mentre in tutto il mondo sono stati intensificati gli sforzi per far fronte alle sfide climatiche. Lo ha dichiarato il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Nel 2021, le esportazioni cinesi di prodotti fotovoltaici hanno superato i 28,4 miliardi di dollari, secondo i dati del ministero.

Inoltre, la catena dell'industria fotovoltaica del Paese e la catena di approvvigionamento sono rimaste generalmente stabili.

La Cina ha prodotto 505.000 tonnellate di polisilicio e 227 Gw di wafer di silicio durante il periodo in esame.

Alla fine del 2020, il Paese si è assicurato la quota maggiore nella produzione globale di silicio policristallino, nonché di celle e moduli fotovoltaici, ed è il primo al mondo in termini di aumento della capacità fotovoltaica da otto anni consecutivi. (XINHUA)