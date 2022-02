Pechino 2022: un team tecnico per la neve di gara

(XINHUA) - LANZHOU, 18 FEB - Wang Xing, studente di 26 anni che frequenta un dottorato sulle tecnologie di stoccaggio della neve, ha percepito che tutti i suoi sforzi erano valsi la pena nel momento in cui, insieme ai suoi compagni di squadra, ha immagazzinato 5.000 metri cubi di neve allo Shougang Big Air, località che ha ospitato gli eventi di sci freestyle e snowboard big air dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Tuttavia, Wang non ricorda esattamente quanti giorni ha trascorso lavorando a una temperatura di 20 gradi sottozero.

Nel 2017, Qin Dahe, accademico dell'Accademia Cinese delle Scienze (Cas), ha istituito il 'Beijing 2022 snow service team' con l'obiettivo di fornire piani per la prevenzione e la garanzia della qualità e delle fonti della neve sulle piste in condizioni meteorologiche avverse per i Giochi Olimpici.

Wang, che studia al Northwest Institute of Eco-environment and Resources del Cas, si è unito al team nel 2018 per simulare i cambiamenti dinamici relativi allo stoccaggio della neve.

Lo studente ha notato che le Olimpiadi di Pechino 2022 si svolgono in una zona climatica continentale monsonica, incline a condizioni meteorologiche estreme durante il periodo in cui si alternano la stagione invernale e quella primaverile, con una maggiore richiesta di produzione di emergenza di neve di qualità sulle piste.

Esistono poche ricerche in Cina e all'estero sullo stoccaggio della neve, spiega Wang: "Abbiamo utilizzato diversi materiali - dice - per coprire la neve e messo a confronto la quantità della neve e i cambiamenti relativi alla sua qualità sotto diversi materiali al fine di determinare il progetto migliore per prevenire il rischio di utilizzo della neve causato dall'aumento delle temperature". (SEGUE)