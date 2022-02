Pechino 2022: un team tecnico per la neve di gara (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 18 FEB - La squadra non solo ha tenuto a disposizione le tecnologie di base, ma ha anche formato i primi studenti laureati nei settori inerenti alla neve, oltre che il personale tecnico per le stazioni sciistiche. Questi talenti contribuiranno allo sviluppo dell'industria della neve e del ghiaccio in Cina, afferma Wang Feiteng, tutor di Wang Xing.

Ji Kaicheng, studente laureato alla Shandong Normal University, è un altro membro del team e ha sperimentato la realizzazione di piste composte da neve artificiale in occasione degli eventi di sci alpino sotto la guida del suo tutor Sun Weijun e di Ding Minghu, ricercatore dell'Accademia Cinese delle Scienze Meteorologiche.

Ji e i suoi compagni si sono recati a Yabuli, nota stazione sciistica cinese, con l'obiettivo di condurre un lavoro sperimentale nel novembre 2020 e talvolta hanno lavorato più di dieci ore al giorno in momenti in cui la temperatura apparente poteva raggiungere i -30°C per via dei forti venti che colpivano la zona. "Impegnarsi nel servizio relativo alla neve delle Olimpiadi Invernali è una grande opportunità, e mi sta molto a cuore", dichiara Ji, che dopo un anno di pratica, ha appreso il processo di creazione delle piste e il metodo di valutazione di quelle qualificate. (XINHUA)