Pechino 2022: Giochi con oltre 200 novità sci-tech

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Le Olimpiadi invernali di Pechino hanno dispiegato oltre 200 innovative soluzioni scientifiche e tecnologiche, dietro alle quali vi sono oltre 10.000 ricercatori che fanno parte di 500 equipe, ha reso noto Zhu Xuehua, funzionario del ministero della Scienza e della Tecnologia cinese nel corso di una conferenza stampa.

Secondo Yu Hong, un funzionario del team tecnico del comitato organizzatore di Pechino 2022, uno dei punti salienti dell'organizzazione di questa Olimpiade invernale dalla connotazione 'green' risiede proprio nelle sue caratteristiche 'sci-tech'.

L'esperto spiega che le superfici ghiacciate del National Speed Skating Oval e del Capital Indoor Stadium sono state entrambe realizzate con un sistema di refrigerazione transcritica diretta a base di anidride carbonica, che sfrutta l'energia in maniera più efficiente rispetto ai refrigeranti convenzionali.

Inoltre, le zone di competizione a Yanqing e Zhangjiakou dispongono di autobus alimentati a idrogeno, che forniscono il trasporto per le squadre e il personale accompagnatore, ha proseguito Yu, aggiungendo che tutte le sedi delle Olimpiadi invernali di Pechino sono alimentate al 100% con energia verde.

Zhu ha infine sottolineato come i traguardi nel campo sci-tech non solo sostengano i Giochi invernali di Pechino in corso ma, in futuro, possano anche svolgere un ruolo positivo nello sviluppo economico e sociale di alta qualità. (XINHUA)