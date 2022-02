Nuovo aeroporto Pechino usa l'energia fotovoltaica

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - L'aeroporto internazionale Daxing di Pechino ha messo in funzione il proprio parcheggio con un progetto di energia fotovoltaica, che ha una capacità di generazione di energia annuale prevista di oltre 3 milioni di chilowattora.

I due edifici del parcheggio dell'aeroporto hanno una superficie totale di circa 250.000 metri quadrati e circa 18.000 metri quadrati dei tetti sono coperti da moduli fotovoltaici a film sottile.

La costruzione del progetto è stata avviata nel settembre 2018.

Grazie al proprio design ecologico, i pannelli dovrebbero permettere di risparmiare 1.080 tonnellate di carbone standard e ridurre di 3.040 tonnellate le emissioni di anidride carbonica all'anno.

I sistemi solari fotovoltaici dei parcheggi genereranno una media di più di 3 milioni di chilowattora di elettricità ogni anno, rappresentando circa il 17% del consumo annuale di elettricità degli edifici e contribuendo a un risparmio di circa 2 milioni di yuan (circa 315.700 dollari) in costi annuali, ha dichiarato l'amministrazione dell'aeroporto.

Il Daxing International Airport di Pechino, situato a 46 chilometri a sud del centro della capitale, è stato progettato per allentare la pressione sul sovraffollato Beijing Capital International Airport, che si trova nella periferia nord-orientale. La nuova struttura si trova al confine tra il distretto Daxing di Pechino e Langfang, una città della vicina provincia di Hebei. (XINHUA)