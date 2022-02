La Cina approva mega progetto di data computing (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Gli otto hub di computing nazionali, che serviranno da connessione dorsale alla rete di computing della Cina, svilupperanno cluster di data center, implementeranno una collaborazione stretta tra data center, cloud computing e Big Data, e colmeranno il divario tra le regioni orientali e occidentali in termini di risorse di calcolo.

Ricordando come la maggior parte dei data center cinesi sia attualmente distribuita nelle regioni orientali, Sun ha detto che la carenza di terra e di risorse energetiche in queste aree rappresenta una minaccia per lo sviluppo sostenuto dei data center.

Al contrario, ha spiegato l'esperto, le regioni occidentali della Cina sono ricche di risorse, soprattutto di energia rinnovabile, e hanno il potenziale per alimentare lo sviluppo dei data center e soddisfare le esigenze di calcolo dei dati nelle regioni orientali.

Quest'ultimo ha poi precisato che "l'implementazione del progetto è favorevole alla promozione dello sviluppo 'green' e all'utilizzo dell'energia verde nelle regioni occidentali nonché alla continua ottimizzazione dell'efficienza energetica dei data center".

Nella fase successiva, la Cina si concentrerà sul miglioramento dell'influenza degli otto hub informatici nazionali per guidare lo sviluppo integrato e coordinato del data computing in tutto il Paese.

Insieme alla crescita del settore dei Big-Data, il ministero dell'Industria e dell'Informatica ha svelato un piano per il settore durante il periodo del 14/esimo Piano quinquennale (2021-2025), che prevede che questo settore in Cina superi i 3.000 miliardi di yuan (circa 474 miliardi di dollari) entro la fine del 2025, con un tasso composto di crescita annuale del 25% circa. (XINHUA)