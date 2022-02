La Cina accelera i nuovi progetti infrastrutturali

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - La Cina accelererà la costruzione di nuovi grandi progetti infrastrutturali, sosterrà gli operatori del settore delle telecomunicazioni per rendere più rapida la costruzione del 5G e aiuterà le imprese industriali a portare avanti la trasformazione digitale. Questo è quanto emerso da una circolare pubblicata oggi.

La circolare sulle politiche per promuovere la crescita costante dell'economia è stata emessa da 12 dipartimenti centrali tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

La Cina darà il via a grandi progetti per l'industrializzazione del sistema di navigazione satellitare BeiDou e promuoverà l'applicazione su larga scala di questa tecnologia nelle principali regioni, come si legge nel documento.

Il Paese asiatico accelererà la costruzione di otto centri di calcolo nazionali, tra gli sforzi per incanalare più risorse di calcolo dalle regioni orientali della nazione a quelle occidentali meno sviluppate ma ricche di risorse.

La circolare ha anche sottolineato l'importanza dello sviluppo sano dei fondi di investimento immobiliare specializzato (real estate investment trusts o Reit) nel campo delle infrastrutture.

Le misure puntano a consolidare il trend di crescita delle industrie cinesi, nello scenario della triplice pressione esercitata dalla contrazione della domanda, dai problemi nell'approvvigionamento e dall'indebolimento delle aspettative.

