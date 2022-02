'Dualità, insieme', show di Milano-Cortina a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Lo spettacolo di otto minuti di Milano-Cortina alla cerimonia di chiusura di Pechino 2022 del 20 febbraio illustrerà una coesistenza armoniosa tra uomo e natura con il concetto "Dualità, Insieme". Lo ha annunciato Lida Castelli, direttrice artistica dello spettacolo, nel corso di un un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua.

"Nel 2026 due città distinte, Milano e Cortina d'Ampezzo, ospiteranno insieme la terza Olimpiade Invernale italiana, dopo Cortina d'Ampezzo 1956 e Torino 2006. Milano è una città futuristica, mentre Cortina è una località montana molto bella.

Il dialogo tra il cuore di questi due luoghi ci ha ispirato a scegliere il motto 'Dualità, insieme'", spiega Castelli.

"L'armonia all'interno di due visioni diverse crea un equilibrio perfetto", afferma Castelli, aggiungendo che "quello che stiamo dicendo in realtà è che dobbiamo essere gentili con il nostro pianeta, perché dobbiamo davvero prenderci cura della Terra e trovare l'equilibrio tra uomo e natura, trasmettendo un messaggio di sviluppo sostenibile".

Di fatto, questa non è la prima volta che Castelli e i suoi colleghi dirigono uno spettacolo sui palcoscenici olimpici. Già nella cerimonia di chiusura di Salt Lake City 2002, si sono occupati dello show di otto minuti di Torino. "Sono passati circa vent'anni, porteremo ancora una volta la bandiera delle Olimpiadi Invernali in Italia", ricorda la direttrice.

A Pechino 2008 Castelli si trovava nello Stadio Nazionale, o 'Nido d'Uccello', per assistere alla cerimonia di apertura e ha ricordato "nel 2008 c'erano molti messaggi espressi attraverso numerose performance, mentre la cerimonia di apertura di Pechino 2022 è stata più intima, tranquilla, romantica e tecnologica".

La direttrice è rimasta impressionata dallo schermo LED nel 'Nido d'uccello': "Il bellissimo schermo già incorporato - dice - sarà utilizzato anche nel nostro spettacolo di otto minuti".

"Il nostro team sta collaborando molto bene con gli organizzatori di Pechino 2022 e abbiamo parlato con il regista Zhang Yimou alcune volte. Durante la nostra preparazione nell'ultimo anno e le prove degli ultimi sei mesi abbiamo potuto ricevere tutte le informazioni di cui abbiamo avuto bisogno e scambiare idee tra di noi", spiega Castelli.

Alla cerimonia di chiusura di Tokyo 2020, Parigi ha riprodotto un video negli otto minuti di tempo a propria disposizione, con l'intenzione di dare il benvenuto agli amici di tutto il mondo alle Olimpiadi 2024.

"Anche per lo spettacolo di Milano-Cortina abbiamo preparato un video che mostri i nostri luoghi e le nostre idee, ma saranno presenti interpreti italiani allo stadio, anche se molto pochi", precisa. "Gli otto minuti - aggiunge Castelli - sono un'occasione importante per tutto il mondo per unirsi e guardare a un futuro migliore. Puntiamo a fornire uno spettacolo interessante e di qualità con il minimo indispensabile".

"Meno è meglio. Tuttavia, nello spettacolo abbiamo inserito un cantante italiano abbastanza noto, musicisti classici giovani e talentuosi, oltre ad abili ballerini".

Che sia 'Insieme per un futuro condiviso' o 'Dualità, insieme', sia Pechino 2022 che Milano-Cortina 2026 danno importanza alla parola 'insieme', il concetto appena aggiunto nel motto olimpico.

"Non ci siamo parlati in anticipo. È stata una coincidenza e questo significa che si tratta del concetto giusto per il mondo.

