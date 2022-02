Covid: Cina vieta controlli e restrizioni eccessivi

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - La Cina rafforzerà i regolamenti contro le misure di controllo eccessive in merito all'epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il massimo organo di pianificazione economica del Paese asiatico.

Nessuna autorità può proibire alle persone provenienti da aree a basso rischio di tornare nelle proprie città d'origine, né può espandere arbitrariamente la gamma di aree a medio e alto rischio, si legge in un documento sulle politiche emanato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, insieme a 13 dipartimenti pertinenti.

I cittadini provenienti da regioni a basso rischio non devono essere messi in quarantena né subire restrizioni senza autorizzazione. Il periodo di quarantena centralizzata non deve essere arbitrariamente esteso, prosegue il documento, in cui si aggiunge che le chiusure di città e distretti, così come le sospensioni del trasporto pubblico, non possano essere imposte in violazione dei regolamenti pertinenti.

Infine, nel testo si evidenzia come ristoranti, supermercati, punti panoramici, cinema e gli ambienti legati ai servizi correlati non possano essere chiusi senza aver condotto indagini epidemiologiche o aver ricevuto un'autorizzazione politica.

(XINHUA)