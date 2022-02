Covid: Cina, 6 nuovi casi confermati a Suzhou

(XINHUA) - NANCHINO, 18 FEB - La città cinese orientale di Suzhou nella provincia dello Jiangsu ha segnalato 6 nuovi casi confermati di Covid-19 e 8 portatori asintomatici nelle prime 15 ore di oggi, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie locali.

Il quartier generale cittadino per la prevenzione e il controllo delle epidemie ha precisato che alle 15:00 (ora locale) di oggi, Suzhou ha riportato un totale di 52 contagi confermati di Covid-19 e 29 asintomatici nell'ambito del nuovo focolaio iniziato in data 13 febbraio.

Inoltre, nel centro sono attualmente presenti un totale di 41 aree a medio rischio per Covid-19.

Oltre 6.200 operatori sanitari provenienti da altre zone della provincia sono stati inviati a Suzhou per fornire supporto nell'accelerare i test di massa. Dalle 7:00 alle 15:00 di oggi pomeriggio, sono più di 6,45 milioni i residenti locali ad essere stati sottoposti ai tamponi nel corso dell'ultima campagna di test molecolari cittadina.

Al fine di frenare la diffusione del virus e rafforzare le misure anti-epidemiche, le autorità di Suzhou hanno ispezionato e offerto assistenza per le operazioni di prevenzione e di controllo del virus a oltre 6.000 aziende della città, che lavorano con alimenti importati della catena del freddo, carichi provenienti dall'esterno e posta in entrata. (XINHUA)