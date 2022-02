Cina: nel Xinjiang 117,5 cellulari ogni 100 abitanti

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 18 FEB - Il tasso di penetrazione dei telefoni cellulari nella regione autonoma Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, si è attestato nel 2021 a quota 117,5 ogni 100 persone, fa sapere il dipartimento regionale per la gestione delle comunicazioni.

Secondo quest'ultimo nel 2021, il numero di utenti di telefonia mobile nello Xinjiang ha superato quota 29,65 milioni, con un aumento di oltre 1,18 milioni rispetto all'anno precedente.

Lo scorso anno inoltre, il tasso di penetrazione degli abbonati alla banda larga mobile ha raggiunto nella regione la cifra di 95,7 per 100 persone. Le entrate legate alle telecomunicazioni dello Xinjiang hanno raggiunto i 26 miliardi di yuan (circa 4,1 miliardi di dollari) l'anno scorso, in crescita del 9,4% rispetto al 2020.

Il dipartimento ha infine precisato che la regione ha investito quasi 2 miliardi di yuan nella costruzione di oltre 19.000 stazioni base 5G e che nel 2022 rafforzerà il sostegno all'economia digitale, promuovendo l'industrializzazione digitale. (XINHUA)