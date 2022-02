Cina: nel 2022 aumenta sostegno all'aviazione civile

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - La Cina sospenderà la riscossione anticipata dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) per le imprese del settore dei trasporti aereo per tutto il 2022, allo scopo di sostenere l'industria dell'aviazione civile.

Lo ha annunciato oggi il massimo organo di pianificazione economica del Paese asiatico.

Per aumentare il sostegno finanziario alla costruzione di infrastrutture dell'aviazione civile, il governo centrale continuerà a sovvenzionare rotte aeree, aeroporti e progetti di sicurezza attraverso un fondo di sviluppo dell'aviazione, come ha dichiarato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Le istituzioni finanziarie saranno incoraggiate a intensificare il supporto creditizio a vantaggio degli aeroporti hub, mentre le linee aeree qualificate sono invitate a emettere obbligazioni di credito societarie per espandere l'accesso al capitale, ha precisato la commissione.

Le compagnie aeree civili e gli aeroporti gravemente colpiti dalla pandemia di Covid-19 godranno di un facile accesso alla registrazione e all'emissione di strumenti di finanziamento del debito. (SEGUE)