Cina: nel 2022 aumenta sostegno all'aviazione civile (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Pechino sta anche riflettendo sulle consultazioni tra il China National Aviation Fuel Group Limited e le aziende a monte, in merito all'annullamento delle voci relative all'assicurazione spedizioniera marittima e alle spese portuali del prezzo del carburante per velivoli, che al momento hanno rispettivamente un costo di due dollari al barile e 50 yuan a tonnellata.

La Civil Aviation Administration of China (Caac), il regolatore dell'aviazione civile della nazione asiatica, ha rilasciato il mese scorso un piano per lo sviluppo di questo settore, in cui prevede che entro la fine del 2025, la Cina avrà oltre 270 aeroporti per il trasporto civile, in grado di gestire 17 milioni di decolli e atterraggi all'anno.

Il settore dell'aviazione civile conterà 930 milioni di viaggi di passeggeri e potrà trasportare 9,5 milioni di tonnellate di merci e pacchi all'anno entro il 2025, si legge nel piano.

Gli ultimi dati del Caac mostrano che il trasporto aereo di merci della Cina è tornato a livelli paragonabili a quelli precedenti alla pandemia a gennaio. Il volume di merci e posta trasportato per via aerea si attesta a circa 654.000 tonnellate, pari al 97,3% del valore registrato nello stesso periodo del 2019. (XINHUA)