Cina: Haikou, oltre 200 negozi duty-free all'expo

(XINHUA) - HAIKOU, 18 FEB - Oltre 200 negozi duty-free di tutto il mondo prenderanno parte all'edizione 2022 del China International Consumer Products Expo che si terrà a Haikou, capoluogo dell'isola-provincia di Hainan, nel sud della Cina, rivelano gli organizzatori.

La fiera ospitata congiuntamente dal ministero del Commercio cinese e dal governo provinciale di Hainan è prevista dal 12 al 16 aprile.

Il China Duty Free Group, leader mondiale nel settore del travel retail, ha annunciato che per l'occasione sosterrà varie attività tra cui una conferenza relativa al duty free e al travel retail, oltre che un forum sul consumo sostenibile, ed esplorerà un maggior numero di opportunità di business con marchi internazionali.

Gli organizzatori hanno inoltre precisato che l'evento si svolgerà in un'area espositiva di 100.000 metri quadrati e si prevede che diventi un'importante piattaforma per i beni di consumo orientati alla qualità di tutto il mondo. (XINHUA)