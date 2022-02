Cina: avvistate rare anatre selvatiche in Shandong

(XINHUA) - JINAN, 18 FEB - Un gruppo di anatre selvatiche in via di estinzione è stato avvistato in un lago nella provincia cinese dello Shandong. Si tratta della più grande popolazione di tale specie mai registrata nel Paese.

Più di 1.500 moriglioni di Baer - questo il nome della specie -, sono stati segnalati presso il lago Dongping e il fiume Dawen vicino al Monte Taishan, celebre sito del patrimonio mondiale dell'Unesco. Gli esemplari di questa specie, posta sotto la protezione statale di prima classe in Cina, sono stati avvistati dagli appassionati locali di osservazione degli uccelli della contea di Dongping nella città di Tai'an.

Il moriglione di Baer è stanziato principalmente in Cina, in Mongolia e in Bangladesh ed è considerato specie a rischio critico di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Questa volta, il numero di queste anatre registrato ha superato quello totale rilevato in tutto il Paese nel 2020, fattore che indica il miglioramento dell'ambiente ecologico nella zona del Monte Taishan. (XINHUA)