Chef infonde lo 'spirito olimpico' nel cibo a vapore

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Con un semplice mattarello e alcuni panetti di pasta, la grande chef Wu Huaxia può fare magie. In pochi secondi ha steso l'impasto dandogli una forma perfettamente rotonda e sottile, ripiegandone il bordo in modo uniforme, e facendolo così diventare un involucro a forma di fiore.

Questi sono i primi passi per creare gli 'shaomai', un tradizionale cibo al vapore di Pechino. In qualità di chef principale di Duyichu, un marchio di shaomai della capitale che risale alla dinastia Qing (1644-1911), Wu può semplicemente essere considerata un''enciclopedia ambulante' degli shaomai.

"Ogni shaomai è dotato di almeno 24 increspature, che simboleggiano i 24 termini solari della cultura cinese", spiega Wu mentre insieme al suo apprendista inserisce il ripieno su un involucro che successivamente viene chiuso, creando uno shaomai crudo che, a prima vista, appare come un piccolo sacco con ripieni che fuoriescono dall'alto.

Nel 2008, anno in cui Pechino ha ospitato i suoi primi Giochi Olimpici, le tecniche di produzione degli shaomai di Duyichu sono state inserite nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale della Cina e Wu, quale erede di ottava generazione di tali metodologie, ha affermato di percepire allo stesso tempo sia orgoglio che pressione.

"La pressione deriva dalla necessità di una continua innovazione", racconta Wu, precisando che si tratta della fonte di vita per marchi secolari come Duyichu ed è pertanto fondamentale allo scopo di tramandare le tecniche tradizionali.

Per Wu, le Olimpiadi sono state un'importante fonte da cui trarre ispirazione. Ad esempio, la grande chef ha inventato un nuovo tipo di shaomai nel 2008 aggiungendo quattro colori all'involucro del cibo: verde, rosso, marrone e giallo.

Completato con il bianco, colore originale dell'impasto, la colorazione finale dello shaomai è simile a quella dei cerchi olimpici.

"Tutti i colori sono creati con ingredienti naturali", precisa Wu. "Abbiamo utilizzato succo di carota per il rosso, succo di verdure per il verde, tuorlo d'uovo per il giallo e cacao per il marrone". (SEGUE)