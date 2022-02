Chef infonde lo 'spirito olimpico' nel cibo a vapore (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Per questa edizione dei Giochi Invernali, Wu ha rivelato che sta lavorando ad una nuova ricetta, affermando: "è ancora in fase di sviluppo, quindi perdonatemi se non rivelo troppi dettagli", per quanto in segreto abbia svelato che la nuova creazione non ha bisogno di essere cucinata.

Oltre a ideare nuovi shaomai, Wu ha avuto un ruolo molto più rilevante nei Giochi Invernali di quest'anno, in quanto il 2 febbraio ha preso parte alla staffetta della torcia di Pechino 2022 e ha corso la 14esima tappa della giornata, consegnando la fiamma olimpica al famoso attore cinese Wu Jing.

"Quando mi è giunta la notizia che avrei portato la torcia, ero entusiasta", dichiara Wu, aggiungendo che il fatto che un'erede di un patrimonio culturale immateriale nazionale come lei sia stata scelta per portare la torcia è la dimostrazione del rispetto della Cina nei confronti di tutti coloro che si impegnano per preservare la cultura tradizionale del Paese.

I Giochi sono stati di grande aiuto per la conservazione e la promozione della cultura tradizionale cinese, in particolare quella relativa al campo alimentare. Il 14 febbraio, l'immagine della sciatrice di freestyle Gu Ailing che gusta una tradizionale torta cinese all'erba cipollina, anche nota come 'jiucaihezi', in attesa dei suoi punteggi, ha acceso la curiosità e la passione delle persone nei confronti della cucina cinese. Con l'aiuto di due edizioni di Giochi Olimpici, il mondo sta imparando a conoscere sempre di più i piatti tradizionali cinesi, tra cui gli shaomai.

"Tramandare la cucina tradizionale e le relative tecniche è come passare la torcia", conclude Wu: "Devi rimanere fedele al tuo percorso e continuare ad andare avanti". (XINHUA)