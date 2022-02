Bach, atleti soddisfatti da spirito olimpico Giochi

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Finora Pechino 2022 ha ottenuto un "grande successo", con "estrema soddisfazione degli atleti, che hanno partecipato con uno spirito olimpico senza precedenti": lo ha dichiarato Thomas Bach, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi nella capitale cinese.

"Qui a Pechino è molto evidente che gli atleti sono più che felici. Sono estremamente soddisfatti delle sedi, dei villaggi, dei servizi offerti e della sicurezza all'interno del circuito chiuso in queste circostanze molto difficili", ha affermato il capo del Cio.

"Gli atleti stanno rispondendo con prestazioni eccezionali e, dal mio punto di vista, con uno spirito olimpico senza precedenti", ha detto Bach, aggiungendo che "l'intensità di questa esperienza olimpica è stata superiore a quella che ho sperimentato in passato nei Giochi".

Il presidente del Cio ha anche accolto positivamente l'eredità lasciata dalle Olimpiadi a Pechino e al mondo: "Non dobbiamo preoccuparci dell'uso delle 2.000 stazioni sciistiche e delle piste di ghiaccio in Cina, anzi. Tutte le nuove sedi di Pechino 2022 hanno piani per l'uso post-Giochi che assicurano il loro impiego polivalente tutto l'anno in seguito alla manifestazione".

"Questo grande interesse può anche essere stato ispirato dal fatto che più di 300 milioni di cinesi hanno imparato a conoscere gli sport invernali", ha detto Bach. "Penso che questa tendenza sia stata rafforzata dal grande successo della squadra olimpica cinese. I medagliati sono stati celebrati dal popolo nazionale sui social media, in Tv e sui giornali con grande emozione e orgoglio".

Bach ha anche elogiato le misure di contrasto al Covid-19 di Pechino 2022.

"Con un tasso d'infezione pari a 0,01, è stato uno dei luoghi più sicuri del pianeta, se non il più sicuro. E questo è un grande risultato", ha dichiarato il presidente, che ha poi proseguito: "Penso che quello che possiamo imparare, è che se siamo uniti come movimento olimpico, allora possiamo dimostrare una resilienza eccezionale". Il capo del Cio ha sostenuto che queste qualità sono state dimostrate dall'impresa di riuscire a organizzare due Giochi Olimpici in sei mesi, in uno stato di pandemia e con la minaccia della rapida diffusione della variante Omicron. (SEGUE)