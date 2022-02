Bach, atleti soddisfatti da spirito olimpico Giochi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Bach ha anche evidenziato le caratteristiche high-tech applicate ai Giochi: "Abbiamo visto che la tendenza alla partecipazione e al consumo digitale della copertura televisiva delle Olimpiadi non solo continua, ma sta accelerando. Possiamo vedere già ora che è da record".

Bach ha guardato in Tv la competizione singolare femminile di pattinaggio di figura ieri e ha visto finire al quarto posto Kamila Valieva del Comitato Olimpico Russo, notando che "la pressione che ha subito va oltre la mia immaginazione, in particolare per una ragazza di 15 anni".

"Non possiamo fare altro se non offrire sostegno e tutti gli strumenti che abbiamo messo a disposizione qui ai Giochi, dove stiamo fornendo assistenza psicologica per gli atleti che affrontano sfide e problemi legati alla salute mentale", ha dichiarato Bach.

"Abbiamo allestito il programma Athlete365, a cui tutti possono rivolgersi e siamo anche in contatto con il comitato olimpico russo, per fare in modo che Valieva possa ottenere l'assistenza di cui ha chiaramente bisogno, perché questo deve essere nell'interesse di tutti", ha concluso il capo del Cio.

