Pechino 2022: Ibsf ringrazia per servizio eccellente

(XINHUA) - YANQING, 17 FEB - Heike Groesswang, segretario generale della International Bobsleigh & Skeleton Federation, ha espresso ieri i suoi ringraziamenti tramite e-mail agli organizzatori di Pechino 2022 dopo gli eccellenti servizi ricevuti al National Sliding Centre di Yanqing.

Nel messaggio si legge: "anche se i Giochi Olimpici Invernali sono ancora in corso, vorremmo cogliere l'occasione per esprimere la nostra sincera gratitudine per il delizioso cibo e il servizio che stiamo ricevendo nella lounge dedicata alle federazioni internazionali situata all'entrata dello Sliding Center di Yanqing".

Il segretario ha aggiunto: "non solo il cibo è ottimo, ma anche lo staff è davvero cortese e amichevole, facendoci sentire a casa e accogliendoci calorosamente ogni giorno, offrendo ai nostri funzionari tecnici internazionali e al nostro personale un posto dove ricaricarsi durante le lunghe giornate di allenamento e competizione".

Quest'ultimo conclude scrivendo: "vi ringraziamo moltissimo per aver organizzato questo grandioso servizio e vorrei sottolineare il nostro apprezzamento al fornitore responsabile e al personale".

Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino in corso, quattro dei sei eventi organizzati dall'Ibsf si sono già conclusi, mentre le gare di bob termineranno domenica. (XINHUA)