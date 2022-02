Pechino 2022: creata rete di soccorso per sciatori (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - Il medico ha raccontato che sono stati eseguiti esami dettagliati e trattamenti di emergenza come l'analgesia e l'immobilizzazione. L'atleta è stata condotta fuori dal campo in barella e mandata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una frattura composta della gamba sinistra ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico in meno di un'ora.

Nell'estendere i ringraziamenti, la squadra di sci e snowboard degli Stati Uniti ha twittato così: "Nina vorrebbe esprimere la sua gratitudine a tutte le persone che l'hanno assistita così rapidamente nella zona di arrivo della gara, e soprattutto ai medici e agli infermieri dell'ospedale che si sono presi cura di lei".

Bai ha sottolineato che il nuovo centro di sci alpino di Yanqing è tra le piste più impegnative al mondo, come valutato dalla International Ski Federation (Fis), il che rende l'assistenza medica piuttosto complicata.

L'anestesista ha aggiunto che, per i medici, osservare il processo di infortunio degli atleti può svolgere un ruolo importante nella valutazione preliminare, aggiungendo che i quattro minuti iniziali sono cruciali per il salvataggio.

La dottoressa Fu ha commentato: "Sul campo, dovremmo tenere d'occhio ogni atleta come farebbe una telecamera ad alta velocità. In caso di incidente, dobbiamo correre dagli atleti il prima possibile, individuare con precisione le parti lesionate da sottoporre al trattamento e trasferire gli infortunati alla stazione medica".

Quest'ultima ha aggiunto che, durante l'allenamento quotidiano, è necessario esercitarsi regolarmente con gli sci, padroneggiare i movimenti fondamentali, sviluppare la memoria muscolare e percorrere la pista con la stessa capacità con cui si cammina a terra.

Fu ha concluso dicendo: "Pechino 2022 ci ha offerto un'opportunità unica nella vita per imparare dai migliori atleti del mondo e collaborare professionalmente con medici specializzati in questa attività a livello internazionale".

