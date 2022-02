Estanguet, Parigi 2024 un nuovo modello di Olimpiade

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - Parigi è determinata a ospitare i Giochi Olimpici del 2024 secondo modalità mai sperimentate in precedenza.

Lo ha affermato nel corso di un'intervista concessa a Xinhua, Tony Estanguet, capo del comitato organizzatore per i prossimi Giochi estivi.

Quest'ultimo, che ha vinto l'oro olimpico come canoista nello slalom C1 a Sydney 2000, Atene 2004 e Londra 2012, ha detto che i Giochi di Parigi saranno aperti al pubblico.

"Attraverso un'Olimpiade aperta abbiamo l'ambizione di portare lo sport nel cuore di Parigi, più vicino ai fan. La prima maratona di massa mai realizzata nello stesso giorno e sullo stesso percorso della maratona olimpica e una cerimonia di apertura sulla Senna, sono solo alcune delle modalità con cui abbiamo intenzione di aprire i Giochi a un pubblico più ampio che mai", ha detto l'ex campione olimpico.

Il capo del comitato organizzatore ha poi aggiunto: "ad oggi, posso dire che non abbiamo perso di vista questa ambizione e che i nostri preparativi continuano ad essere sulla buona strada e nel rispetto del budget".

Alcune gare delle Olimpiadi di Parigi si svolgeranno presso punti di riferimento storici dello spettacolare patrimonio culturale della città. Ad esempio, al Grand Palais si terranno gli eventi di scherma e taekwondo mentre all'Arena Champ-de-Mars saranno ospitati il judo e la lotta.

"Sappiamo di avere la fortuna di trovarci in una delle città più belle del mondo e quindi la nostra ambizione è stata sin dall'inizio quella di integrare il più possibile i Giochi al suo interno", ha proseguito Estanguet per poi aggiungere, "Parigi è il nostro campo di gioco e abbiamo intenzione di sfruttarlo al massimo. Così facendo, sarà possibile usufruire di alcuni scenari iconici anche a livello televisivo e a vantaggio di tutti gli appassionati che ci seguono da casa". (SEGUE)