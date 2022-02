Estanguet, Parigi 2024 un nuovo modello di Olimpiade (3)

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - "Tuttavia, siamo molto incoraggiati dal fatto che oggi gli eventi sportivi in Francia e in tutto il mondo si tengono in stadi al massimo della capienza.

Restiamo ottimisti sul fatto che il Covid-19 non avrà un impatto materiale sul successo dei nostri Giochi nel 2024", ha aggiunto Estanguet, assicurando poi che gli atleti che gareggeranno a Parigi vivranno una piacevole esperienza grazie al coinvolgimento di alcuni ex olimpionici nella gestione dei Giochi.

"Come atleti, abbiamo sperimentato cosa significa competere sul più grande tra i palcoscenici. Capiamo anche quanto sia importante per gli sportivi vivere un'esperienza olimpica e paralimpica piacevole e agevole, in modo che possano concentrarsi su ciò che conta davvero ossia le loro prestazioni", ha continuato il responsabile del comitato organizzatore, "ecco perché fin dall'inizio abbiamo incluso gli atleti olimpici e paralimpici nel cuore del nostro concept, della pianificazione e del processo decisionale".

"Il nostro progetto consiste nel mettere in piedi un evento concepito per gli atleti, dagli atleti. Ecco perché, per dare loro voce, abbiamo istituito una Commissione Atleti di 18 membri".

"In qualità di ex atleta, mi è capitato spesso di non essere riuscito ad apprezzare quanto avrei voluto le città in cui ho gareggiato. Tuttavia, grazie alla nostra innovativa cerimonia, gli olimpionici che gareggeranno nel 2024 saranno in grado di viaggiare in barca per 6 km lungo la Senna e di visitare molti dei punti di riferimento più storici e spettacolari di Parigi", ha concluso Estanguet. (XINHUA)