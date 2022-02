Estanguet, Parigi 2024 un nuovo modello di Olimpiade (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - Estanguet ha inoltre rivelato in che modo gli organizzatori di Parigi 2024 siano giunti al progetto di tenere la cerimonia di apertura sulla Senna.

"L'idea di tenere una cerimonia all'interno della città stessa, sulla Senna, è nata dall'ambizione condivisa da tutti i soggetti coinvolti di realizzare un evento che sia spettacolare, accessibile, aperto a un maggior numero di persone possibile e che segnerà un punto di svolta nella storia dei Giochi", ha detto il capo del comitato, per poi continuare: "si tratta di un'ambizione che è stata accolta dal Cio, con il suo presidente Thomas Bach che ha incoraggiato Parigi 2024 a lavorare per realizzarla".

"Poi, dopo molti mesi di ricerca e di lavoro, l'idea si è fatta più concreta e abbiamo ottenuto risultati incoraggianti dagli studi di fattibilità condotti di recente" ha asserito Estanguet.

Quest'ultimo ha poi continuato: "stiamo progettando un concept spettacolare per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici che non è mai stato eseguito prima: sarà la prima a svolgersi fuori da uno stadio, nel cuore della città, sulla Senna, alla presenza di 600.000 persone (più di 10 volte quelle accolte da un palazzo dello sport) e con accesso gratuito", aggiungendo che gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi sono determinati a portare avanti il loro piano nonostante la pandemia di Covid-19.

"Ad oggi, il nostro obiettivo principale è quello di realizzare la nostra ambizione e non dobbiamo perderlo di vista; naturalmente è necessario pianificare ed essere pronti ad adattarsi a tutta una moltitudine di diversi scenari potenziali nel 2024", ha proseguito l'ex canoista. (SEGUE)