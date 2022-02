Covid:Cina, Guangxi, 14 pazienti dimessi da ospedale

(XINHUA) - NANNING, 17 FEB - Sono 14 i pazienti Covid-19 guariti e dimessi in data odierna dall'ospedale di Baise, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang.

Si tratta del primo gruppo di casi a trasmissione locale trattato e guarito in seguito all'ultima recrudescenza del virus nella regione, iniziata il 5 febbraio.

La maggior parte dei casi confermati sono stati rintracciati nella città di Baise.

Xin Yongquan, vice direttore della commissione sanitaria municipale, ha comunicato che ad oggi Baise ha registrato 271 casi.

Stando a quest'ultimo, ieri la città ha segnalato un nuovo caso confermato trasmesso localmente, identificato tra contatti diretti già in quarantena. (XINHUA)