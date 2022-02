Covid: vaccino cinese V-01 protegge da Omicron

(XINHUA) - CANTON, 17 FEB - Un vaccino contro il Covid-19 a proteina ricombinante di fusione (V-01) sviluppato e prodotto in Cina ha mostrato effetti protettivi contro la variante Omicron nel corso di uno studio clinico sulla dose booster condotto in Pakistan e Malesia; è quanto affermato ieri da uno dei suoi sviluppatori.

Il siero è stato formulato dall'Institute of Biophysics, che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze e dal Livzon Pharmaceutical Group Inc. (LivzonBio) situato nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Secondo i dati iniziali rilasciati da LivzonBio, sono stati arruolati nella sperimentazione 10.241 adulti sani dai 18 anni in su che avevano già ricevuto la seconda dose di vaccino inattivato nei tre-sei mesi precedenti. Ai partecipanti è stata iniettata una dose di richiamo di V-01 o un placebo, in un rapporto di 1:1.

Tra coloro che hanno preso parte alla sperimentazione, sono in totale 110 i partecipanti che hanno contratto il Covid-19.

LivzonBio ha detto che il tasso di infezione persona-anno nel gruppo booster è stato del 6,73%, mentre quello nel gruppo placebo è stato rilevato al 12,8%. (SEGUE)