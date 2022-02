Covid: vaccino cinese V-01 protegge da Omicron (2)

(XINHUA) - CANTON, 17 FEB - La farmaceutica ha sottolineato che l'efficacia assoluta del vaccino dopo la dose booster sequenziale V-01 è stata del 61,35%, cifra significativamente superiore e che soddisfa gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel frattempo, lo studio ha anche analizzato i campioni di virus prelevati dai partecipanti infetti. Tra questi, 60 si sono rivelati afferenti alla variante Omicron, mentre il resto è ancora in fase di sequenziamento. I risultati indicano che il booster sequenziale V-01 può fornire una buona protezione contro la variante Omicron.

LivzonBio ha aggiunto che non sono state riscontrate problematiche preoccupanti legate alla sicurezza.

V-01 è un vaccino a proteina ricombinante di fusione avente quale antigene il dominio legante recettore (Rbd), ovvero la parte più importante del legame della proteina spike del virus con recettori Ace2 delle cellule umane. Il processo di legame garantisce l'accesso del virus alle cellule dell'ospite e conduce all'infezione. Prendere di mira l'Rbd equivale a 'mettere le manette' al virus e a impedirgli di entrare nelle cellule dell'ospite.

Rispetto ad altri approcci utilizzati dai vaccini per respingere il virus, il siero che mira all'Rbd è relativamente facile da produrre e riprodurre perché la sua formulazione necessita solo una piccola porzione della proteina spike del virus. Inoltre, questa tipologia è più conveniente di altre, con conservazione e trasporto semplificati.

LivzonBio ha presentato domanda per i test clinici di fase III in oltre 10 Paesi, tra cui Egitto, Indonesia, Russia, Ruanda, Sudafrica, Pakistan, Malesia e Filippine.

Lo scorso maggio, i ricercatori della Peking University e di altri istituti di ricerca cinesi hanno riferito sulla rivista Cell Research che l'assunzione di un vaccino a proteina ricombinante Rbd come richiamo potrebbe rappresentare, per il futuro, un piano di immunizzazione ottimizzato. (XINHUA)