Covid: Cina, segnalati 3 nuovi casi a Suzhou

(XINHUA) - NANCHINO, 17 FEB - La città orientale cinese di Suzhou ha registrato tre casi confermati di Covid-19 e cinque asintomatici dalla mezzanotte di ieri a mezzogiorno (ora locale) di oggi. Lo hanno fatto sapere le autorità del posto.

Stando agli ultimi dati aggiornati a mezzogiorno di oggi, diffusi dal quartier generale di prevenzione e controllo delle epidemie della città, a Suzhou sono stati registrati 45 casi confermati di Covid-19 e 16 asintomatici nell'ambito del nuovo focolaio iniziato il 13 febbraio.

Al momento, nella città vi sono 29 aree a medio rischio di Covid-19. Dalle 7:00 di ieri mattina a mezzogiorno di oggi, Suzhou ha prelevato campioni da oltre 8,27 milioni di residenti nell'ambito della sua campagna di tamponi molecolari di massa.

Il centro cittadino per la prevenzione e il controllo delle malattie ha rilevato la variante Omicron nei campioni prelevati dagli attuali casi confermati sulla base dei risultati del sequenziamento genetico del virus. Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche ed è stata avviato il tracciamento della fonte relativa ai positivi in città. (XINHUA)