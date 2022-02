Cina: Zhejiang mira a espandere gruppo reddito medio

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - La provincia cinese dello Zhejiang oggi ha annunciato una serie di misure per espandere il suo gruppo di reddito medio, con l'obiettivo di guidare la ricerca della prosperità comune nel Paese.

"L'obiettivo è quello di formare una struttura sociale cosiddetta 'olive-shaped' (a forma di oliva) con il gruppo di reddito medio come pilastro", ha dichiarato Xie Xiaobo, vice direttore della Commissione Provinciale per lo Sviluppo e la Riforma dello Zhejiang, durante una conferenza stampa.

Entro il 2025, l'80% delle famiglie della provincia orientale vedranno il loro reddito annuo disponibile raggiungere tra i 100.000 yuan (circa 15.793 dollari) e i 500.000 yuan. La percentuale di famiglie con un reddito annuo disponibile tra i 200.000 e i 600.000 yuan raggiungerà il 45%, secondo Xie.

Un'attenzione speciale sarà data a nove gruppi chiave come i lavoratori tecnici, il personale di ricerca, i laureati e i lavoratori migranti. (SEGUE)