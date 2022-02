Cina: Zhejiang mira a espandere gruppo reddito medio (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - Lo Zhejiang al momento fornisce politiche di impiego preferenziali per i laureati, compresa l'eliminazione della maggior parte delle restrizioni sulla registrazione della famiglia, offrendo sussidi per la vita e l'alloggio, e fornendo prestiti per attività imprenditoriali.

Essendo stata a lungo in cima all'agenda del governo, la prosperità comune ha guadagnato particolare attenzione dal 2021 sia in patria che all'estero, poiché è stata collocata dalla leadership in una posizione più prominente.

In qualità di requisito essenziale del socialismo e caratteristica chiave della modernizzazione in stile cinese, la prosperità comune si riferisce al benessere condiviso da tutti, sia in termini materiali che culturali.

Nel 2021, la Cina ha lanciato anche delle linee guida per trasformare lo Zhejiang in una zona dimostrativa finalizzata al raggiungimento di questa prosperità, rendendolo un esempio per gli interventi volti a tale scopo.

Guardando al futuro, la Cina lavorerà su un piano di attuazione per espandere il suo gruppo di reddito medio, ha affermato Chang Tiewei, funzionario della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, durante la stessa conferenza stampa.

Saranno compiuti interventi per introdurre delle misure specifiche per i gruppi primari, aumentare i redditi dei residenti urbani e rurali, e aiutare il maggior numero di persone con un basso reddito ad unirsi al gruppo a reddito medio, ha concluso Chang. (XINHUA)