Cina: Stockli, Olimpiadi catalizzano il business

(XINHUA) - GINEVRA, 17 FEB - Secondo il principale produttore svizzero di sci, i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 hanno dato nuovo slancio al suo business in Cina e per i prossimi anni prevede di assistere a una crescita delle vendite a due cifre.

Questo quanto affermato da Christian Gut, chief sales e marketing officer di Stockli Swiss Sports, nel corso di un'intervista online concessa a Xinhua: "crediamo che anche dopo le Olimpiadi, il trend di crescita degli sport invernali in Cina continuerà".

Quest'ultimo ha poi proseguito: "la Cina ha il potenziale per diventare uno dei più grandi mercati del mondo nei prossimi anni ed è per noi molto importante".

Con una storia che risale al 1935, l'azienda a conduzione familiare vende sci in 30 Paesi e dà lavoro a 100 persone.

Gut ha detto che i Giochi Olimpici Invernali del 2022 hanno dato una spinta enorme al business di Stockli: "negli ultimi anni, abbiamo assistito a massicci investimenti nel mercato cinese, nelle stazioni sciistiche del Paese" aggiungendo poi di aspettarsi che molti sciatori cinesi si rechino sulle montagne svizzere una volta rimosse le restrizioni dovute alla pandemia.

"Secondo le nostre informazioni, la metà degli sciatori cinesi si reca anche presso piste estere. Questo ha un'influenza molto positiva ed è anche uno dei motivi per cui siamo attivi sui social media cinesi come piccola azienda svizzera". (XINHUA)