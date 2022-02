Cina: Rmb, quarto posto nel mondo valuta più attiva

(XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - La valuta cinese renminbi (Rmb), o yuan, ha mantenuto la sua posizione come quarta valuta più attiva in termini di valore per i pagamenti globali a gennaio 2022, con una quota pari al 3,2%.

Lo ha fatto sapere la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), fornitore globale di servizi di telecomunicazione finanziaria.

Il valore dei pagamenti in Rmb è aumentato del 10,85% rispetto a dicembre 2021, mentre in generale tutte le valute di pagamento sono diminuite del 6,48%.

In termini di pagamenti internazionali, esclusi quelli effettuati all'interno dell'Eurozona, l'Rmb si è classificato quinto registrando il 2,29% nel mese di gennaio 2022.

A dicembre 2021, l'Rmb è salito di una posizione divenendo la quarta valuta più attiva in termini di valore per i pagamenti globali, toccando quota 2,7%.

Per quanto riguarda i pagamenti internazionali, esclusi quelli all'interno dell'Eurozona, a dicembre 2021 l'Rmb si è classificato sesto con una quota dell'1,91%. (XINHUA)