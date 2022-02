Cina: governi locali puntano su innovazione

(XINHUA) - TAIYUAN, 17 FEB - Non molto tempo dopo che il metaverso è diventato una parola d'ordine nel mondo tecnologico, generando la speranza che possa sbloccare nuove potenzialità di Internet, il termine si è fatto strada nelle politiche industriali dei governi locali della Cina.

Come parte della loro pianificazione economica per il 2022, i legislatori locali hanno promesso di sviluppare ulteriormente le industrie del futuro, come il metaverso (E' l'evoluzione di Internet. Si tratta di un concetto difficile da definire esattamente, che prefigura un insieme di mondi virtuali e reali interconnessi, popolati da avatar), la blockchain, l'intelligenza artificiale (AI) e la realtà aumentata, una mossa che riflette il loro crescente desiderio di guardare all'innovazione come un motore chiave della crescita.

NUOVE PIETRE MILIARI ECONOMICHE Nelle scorse settimane, le regioni a livello provinciale della Cina hanno tenuto i loro incontri annuali di consultazione legislativa e politica, noti come 'due sessioni'. I dati economici delle riunioni hanno mostrato che varie parti della Cina proseguito il loro cammino verso una costante ripresa dopo l'impatto dell'epidemia di Covid-19.

Il prodotto interno lordo della provincia dell'Hubei ha raggiunto 5.000 miliardi di yuan (circa 789 miliardi di dollari) l'anno scorso, una nuova vetta per la provincia duramente colpita dall'epidemia.

Definendo il 2021 "straordinario e impegnativo", Wang Zhonglin, governatore dell'Hubei, ha dichiarato che è stato un anno pieno di risultati nel contesto del recupero post-pandemia.

Dal momento che il Pil di Dongguan, centro della provincia meridionale del Guangdong, ha superato i 1.000 miliardi di yuan, il Guangdong ha attualmente quattro città nel 'club dei mille miliardi di yuan'. Il Pil della provincia stessa ha superato per la prima volta i 12.000 miliardi di yuan, capeggiando tutte le regioni di livello provinciale.

Nel 2021, il Pil della provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, ha superato i 2.000 miliardi di yuan. La base energetica tradizionale ha anche registrato un continuo passaggio alle industrie high-tech, e il valore aggiunto dei settori strategici industriali emergenti e della produzione high-tech sono aumentati rispettivamente del 19,5% e del 34,2%. (SEGUE)