Cina: governi locali puntano su innovazione (3)

(XINHUA) - TAIYUAN, 17 FEB - ECONOMIA REALE GUIDATA DALLA TECNOLOGIA "Nel giro di un mese, la nostra azienda recentemente costituita ha ottenuto la licenza per produrre dispositivi medici", ha dichiarato Li Li, presidente del Masterwork Group Co., Ltd., azienda high-tech con sede a Tianjin.

Dalla produzione di attrezzature per la stampa, ai dispositivi medici, negli ultimi anni Masterwork ha continuato a espandersi verso nuovi mercati attraverso l'innovazione.

"L'efficienza con cui il governo ha concesso l'approvazione, non solo ci ha permesso di soddisfare la domanda interna durante la pandemia, ma ci ha anche aiutato ad esportare i nostri prodotti in modo tempestivo", ha spiegato Li.

A Tianjin, le politiche a favore dell'innovazione hanno dato vita a un boom di imprese high-tech. L'anno scorso, 130 aziende nella città portuale del nord sono state elencate come piccole e medie imprese (Pmi) specializzate e innovative di livello nazionale.

Coltivare queste Pmi 'specializzate e innovative' è una delle priorità nelle agende delle politiche industriali di molti governi locali.

La provincia dello Shandong, nella Cina orientale, mira ad incentivare 400 Pmi di questo tipo entro il 2025, mentre lo Zhejiang prevede di aggiungere 100 aziende simili nel 2022, e alcuni governi locali hanno promesso politiche fiscali e creditizie di sostegno.

Secondo Liu Xiangdong, ricercatore del China Center for International Economic Exchanges, lo sviluppo delle Pmi gioca un ruolo importante nell'aumentare la competitività dell'economia reale, specialmente nell'industria manifatturiera, e aiuta a migliorare il livello di modernizzazione e la competitività internazionale delle catene industriali e di approvvigionamento.

Inoltre, molti governi locali si sono impegnati a fornire finanziamenti adeguati alla ricerca scientifica. La provincia dell'Anhui, per esempio, ha puntato a elevare la quota di finanziamento della R&S nel suo Pil fino a circa il 2,5% nel 2022. Il Guangdong prevede di attuare un progetto della durata di 10 anni per sviluppare la ricerca scientifica di base, dove andrà più di un terzo del fondo per la ricerca scientifica della provincia.

"Il Guangdong darà agli scienziati maggiore voce in capitolo nella scelta delle direzioni di ricerca e nell'utilizzo dei fondi e delle risorse, nel tentativo di favorire un maggiore progresso tecnologico", ha affermato Chen Hongyu, ex vice presidente della Scuola del Partito del Comitato Provinciale del Partito Comunista Cinese del Guangdong. (XINHUA)