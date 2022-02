Cina: governi locali puntano su innovazione (2)

(XINHUA) - TAIYUAN, 17 FEB - DEFINIRE LE INDUSTRIE DEL FUTURO Le industrie high-tech hanno giocato un ruolo sempre più importante nel guidare la crescita in diverse parti della Cina, e i governi locali ripongono grandi speranze nello sviluppo di nuovi settori come l'AI e l'informazione quantistica.

Il governo municipale di Pechino mira a lanciare 20 scenari applicativi principali per promuovere la formazione di cluster industriali come: blockchain, intelligenza artificiale, realtà aumentata e display ad altissima definizione.

Vantando una forte economia digitale, la provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, promuoverà lo sviluppo di industrie del futuro, come i sistemi che si ispirano al cervello e l'informazione quantistica, e si sforzerà di aumentare il valore aggiunto delle industrie centrali dell'economia digitale del 12%.

Lo sviluppo dell'economia digitale è un vantaggio anche per l'aggiornamento delle industrie tradizionali. La municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, prevede di accelerare la trasformazione intelligente delle attrezzature di produzione e delle catene principali, e di sviluppare 10 nuove fabbriche intelligenti e 100 laboratori digitali.

Tra le molte tecnologie all'avanguardia e i nuovi concetti, il metaverso è diventato una delle parole più accattivanti nelle discussioni di legislatori e consiglieri politici locali.

"Il concetto di metaverso può essere considerato come lo sviluppo globale e l'estensione innovativa dell'economia digitale", ha dichiarato Tong Zhilei, deputato all'Assemblea Municipale del Popolo di Pechino, aggiungendo che la capitale dovrebbe utilizzare i suoi privilegi in termini di risorse e competenze per avere un vantaggio nella zona.

Alcune regioni sono già in movimento. Hefei, capoluogo della provincia dell'Anhui, nella Cina orientale, prevede di sviluppare un gruppo di imprese leader nelle industrie di frontiera come il metaverso, nei prossimi cinque anni, mentre Wuhan, capoluogo dell'Hubei, mira a costruire una zona pilota nazionale sull'AI di nuova generazione attraverso l'integrazione del metaverso, dei big data, del cloud computing e della blockchain con l'economia reale. (SEGUE)