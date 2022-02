Cina: esportati 20.000 palloni sonda in Africa

(XINHUA) - CHANGSHA, 17 FEB - Sono stati distribuiti 20.000 palloni meteorologici, noti anche come palloni sonda, prodotti da una società cinese a 16 Paesi africani per l'osservazione meteorologica ad alta quota.

La Zhuzhou Rubber Research & Design Institute Co., Ltd., che fa capo al produttore ChemChina, ha fatto sapere che l'altitudine operativa del prodotto è del 20% superiore a quella dei palloni sonda attualmente utilizzati da Paesi come Benin e Mauritius.

Quest'ultima ha spiegato che una maggiore altitudine del pallone permette un monitoraggio in grado di acquisire dati più accurati sulla velocità del vento, la temperatura e l'umidità, al fine di aiutare i Paesi a migliorare la loro capacità di prevenire e affrontare i disastri meteorologici.

La società esporta oltre 130.000 palloni all'anno in oltre 40 Paesi e regioni, tra cui Malesia, Indonesia, Mongolia, India e Turchia. (XINHUA)