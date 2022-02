Cina: 86enne dà tocco moderno a musica tradizionale

(XINHUA) - HAIKOU, 17 FEB - Per le vacanze del Festival di Primavera, Huang Zihe e il suo gruppo hanno visitato vari luoghi e si sono esibiti suonando l'Hainan Bayin, uno strumento musicale tradizionale tipico dell'omonima provincia cinese.

"Sono l'uomo più fortunato del mondo perché posso trasmettere l'arte tradizionale del Bayin", afferma l'86enne, "spero che i bambini diffondano lo stile musicale tra più persone anche all'estero".

Con la dicitura Hainan Bayin, o 'otto toni di Hainan', ci si riferisce letteralmente agli otto tipi di strumenti musicali realizzati con materiali coltivati nell'isola, come i gusci di cocco e il palissandro cinese ma anche allo stile musicale Bayin creato con essi. Ad Hainan esistono più di 500 partiture musicali per Bayin che registrano la vita quotidiana della gente del posto e la cultura tradizionale locale.

Le band musicali di Bayin si esibiscono di solito ai matrimoni, ai funerali e quando si offrono sacrifici nel versante settentrionale dell'isola; durante il momento di maggior diffusione del Bayin, quasi tutti i villaggi avevano un proprio gruppo Bayin.

L'Hainan Bayin ha goduto di una certa popolarità per quasi 1.000 anni. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa è andata gradualmente diminuendo dal momento che le persone hanno lasciato le proprie città d'origine, con un minor numero di ascoltatori e di compositori.

Huang era molto giovane quando ha iniziato a imparare la musica per Bayin.

"Ho imparato a suonare il Bayin da un maestro del villaggio vicino", ricorda l'uomo, "da bambino sapevo suonare diversi tipi di strumenti musicali".

Huang è poi diventato un musicista professionista presso il teatro d'opera provinciale e dopo decenni trascorsi nel settore è andato in pensione per poi stabilirsi in Australia. (SEGUE)