Cina: 86enne dà tocco moderno a musica tradizionale

(XINHUA) - HAIKOU, 17 FEB - Per le vacanze del Festival di Primavera, Huang Zihe e il suo gruppo hanno visitato vari luoghi e si sono esibiti suonando l'Hainan Bayin, uno strumento musicale tradizionale tipico dell'omonima provincia cinese.

"Sono l'uomo più fortunato del mondo perché posso trasmettere l'arte tradizionale del Bayin", afferma l'86enne, "spero che i bambini diffondano lo stile musicale tra più persone anche all'estero".

Con la dicitura Hainan Bayin, o 'otto toni di Hainan', ci si riferisce letteralmente agli otto tipi di strumenti musicali realizzati con materiali coltivati nell'isola, come i gusci di cocco e il palissandro cinese ma anche allo stile musicale Bayin creato con essi. Ad Hainan esistono più di 500 partiture musicali per Bayin che registrano la vita quotidiana della gente del posto e la cultura tradizionale locale.

Le band musicali di Bayin si esibiscono di solito ai matrimoni, ai funerali e quando si offrono sacrifici nel versante settentrionale dell'isola; durante il momento di maggior diffusione del Bayin, quasi tutti i villaggi avevano un proprio gruppo Bayin.

L'Hainan Bayin ha goduto di una certa popolarità per quasi 1.000 anni. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa è andata gradualmente diminuendo dal momento che le persone hanno lasciato le proprie città d'origine, con un minor numero di ascoltatori e di compositori.

Huang era molto giovane quando ha iniziato a imparare la musica per Bayin.

"Ho imparato a suonare il Bayin da un maestro del villaggio vicino", ricorda l'uomo, "da bambino sapevo suonare diversi tipi di strumenti musicali".

Huang è poi diventato un musicista professionista presso il teatro d'opera provinciale e dopo decenni trascorsi nel settore è andato in pensione per poi stabilirsi in Australia. IL RITORNO DEL MAESTRO Nel 2008, Huang ha letto una notizia in cui si affermava che il Bayin era stato inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale in Cina e che vi era un urgente bisogno di prestare attenzione a questo stile musicale a causa della mancanza di insegnanti professionisti. L'uomo, che all'epoca insegnava il Bayin agli studenti stranieri, divenne ansioso.

"L'Hainan Bayin era abbastanza popolare tra gli stranieri in Australia e molti volevano impararne l'arte", racconta l'86enne, "così, quando ho letto l'articolo, mi sono sentito determinato a contribuire a trasmettere la cultura Bayin nella mia città natale".

Allora Huang ha deciso di fare ritorno ad Hainan dove è diventato volontario per un centro culturale locale di Haikou, il capoluogo di provincia, recandosi anche nei parchi per insegnare gratuitamente agli anziani a suonare lo strumento, e spiegando le tecniche di esecuzione.

"Mi sono reso conto che a questo settore mancavano i giovani", ricorda il musicista.

Così il musicista ha invitato gli studenti locali al centro culturale per imparare il Bayin. Sotto la sua ala, i giovani hanno imparato a suonare nel giro di un anno e le loro esibizioni sono diventate popolari tra i genitori e gli insegnanti.

Negli ultimi anni, le autorità hanno fornito più sovvenzioni e istituito centri culturali per trasmettere le arti tradizionali.

NUOVE MELODIE DI MUSICA TRADIZIONALE Huang ha sviluppato diversi metodi per insegnare sia agli studenti anziani che a quelli delle scuole elementari.

"Gli anziani hanno bisogno di imparare rapidamente le basi ed è necessario trasmettere loro un senso di realizzazione quando si esercitano", spiega Huang, "con i ragazzi invece, di solito integro la musica Bayin con filastrocche, in modo tale che la trovino interessante".

Ouyang Ziyi, uno studente della scuola primaria, studia il Bayin con Huang per tre anni e i suoi genitori lo sostengono molto.

"Il Bayin è uno stile musicale locale, ed è affascinante e unico", afferma Ouyang, "credo che in futuro più persone si innamoreranno della nostra musica folk".

Nel 2019, Huang ha portato la sua troupe di Bayin a Singapore e in Malesia. Le loro esibizioni hanno toccato il cuore di molti cinesi d'oltremare originari di Hainan.

"Quando hanno sentito le melodie familiari della loro città natale, sono stati travolti dall'emozione", ricorda Huang, "alcuni singhiozzavano e altri piangevano ad alta voce".

Anche Mou Guifen è uno degli studenti di Huang e fa parte della troupe di Bayin.

"Huang è il mio mentore e insegna in modo instancabile", asserisce Mou, "è un artista straordinario".

Huang ci tiene a trasmettere il Bayin tra le varie generazioni: "il Bayin ha più di 500 partiture ed è stato tramandato per quasi 1.000 anni", afferma, "trasmettere la sua cultura è qualcosa di stupendo". (XINHUA)