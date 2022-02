Cina: 86enne dà tocco moderno a musica tradizionale (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 17 FEB - NUOVE MELODIE DI MUSICA TRADIZIONALE Huang ha sviluppato diversi metodi per insegnare sia agli studenti anziani che a quelli delle scuole elementari.

"Gli anziani hanno bisogno di imparare rapidamente le basi ed è necessario trasmettere loro un senso di realizzazione quando si esercitano", spiega Huang, "con i ragazzi invece, di solito integro la musica Bayin con filastrocche, in modo tale che la trovino interessante".

Ouyang Ziyi, uno studente della scuola primaria, studia il Bayin con Huang per tre anni e i suoi genitori lo sostengono molto.

"Il Bayin è uno stile musicale locale, ed è affascinante e unico", afferma Ouyang, "credo che in futuro più persone si innamoreranno della nostra musica folk".

Nel 2019, Huang ha portato la sua troupe di Bayin a Singapore e in Malesia. Le loro esibizioni hanno toccato il cuore di molti cinesi d'oltremare originari di Hainan.

"Quando hanno sentito le melodie familiari della loro città natale, sono stati travolti dall'emozione", ricorda Huang, "alcuni singhiozzavano e altri piangevano ad alta voce".

Anche Mou Guifen è uno degli studenti di Huang e fa parte della troupe di Bayin.

"Huang è il mio mentore e insegna in modo instancabile", asserisce Mou, "è un artista straordinario".

Huang ci tiene a trasmettere il Bayin tra le varie generazioni: "il Bayin ha più di 500 partiture ed è stato tramandato per quasi 1.000 anni", afferma, "trasmettere la sua cultura è qualcosa di stupendo". (XINHUA)