Cina: 86enne dà tocco moderno a musica tradizionale (2)

IL RITORNO DEL MAESTRO Nel 2008, Huang ha letto una notizia in cui si affermava che il Bayin era stato inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale in Cina e che vi era un urgente bisogno di prestare attenzione a questo stile musicale a causa della mancanza di insegnanti professionisti. L'uomo, che all'epoca insegnava il Bayin agli studenti stranieri, divenne ansioso.

"L'Hainan Bayin era abbastanza popolare tra gli stranieri in Australia e molti volevano impararne l'arte", racconta l'86enne, "così, quando ho letto l'articolo, mi sono sentito determinato a contribuire a trasmettere la cultura Bayin nella mia città natale".

Allora Huang ha deciso di fare ritorno ad Hainan dove è diventato volontario per un centro culturale locale di Haikou, il capoluogo di provincia, recandosi anche nei parchi per insegnare gratuitamente agli anziani a suonare lo strumento, e spiegando le tecniche di esecuzione.

"Mi sono reso conto che a questo settore mancavano i giovani", ricorda il musicista.

Così il musicista ha invitato gli studenti locali al centro culturale per imparare il Bayin. Sotto la sua ala, i giovani hanno imparato a suonare nel giro di un anno e le loro esibizioni sono diventate popolari tra i genitori e gli insegnanti.

Negli ultimi anni, le autorità hanno fornito più sovvenzioni e istituito centri culturali per trasmettere le arti tradizionali.