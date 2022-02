Spazio: 'taikonauti' partecipano a Festival Lanterne (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - L'account Weibo di Zhurong, il primo rover cinese su Marte, ha ripostato il video, con il commento sulla musica: "Era bellissima e mi ha fatto venire nostalgia di casa".

Il Festival delle Lanterne segna anche l'ultimo giorno di celebrazione del nuovo anno lunare. Anche se lontano da casa, i sentimenti di festa nello spazio sono gli stessi.

La China Manned Space Agency ha pubblicato un video sulle piattaforme di social media ieri, mostrando come i taikonauti avevano decorato il modulo centrale orbitante con lanterne rosse, nodi cinesi e decorazioni di carta intagliata.

Con indosso nuovi abiti, il trio si è goduto le tradizioni tipiche, come quella di mangiare ravioli e incollare distici di primavera sui muri. Durante le vacanze del Capodanno cinese, hanno anche guardato le Olimpiadi invernali e si sono allenati in orbita.

Il 16 ottobre 2021, la missione Shenzhou-13 ha inviato i tre taikonauti nella stazione spaziale per una permanenza di sei mesi, la durata più lunga in assoluto del programma spaziale cinese con equipaggio.

Gli astronauti hanno portato a termini varie attività nel corso degli ultimi mesi, tra cui attività extraveicolari, una conferenza scientifica live e un test manuale di rendezvous e docking con la navicella cargo Tianzhou-2.

La Cina prevede di completare la realizzazione della propria stazione spaziale entro il 2022. (XINHUA)