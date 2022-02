Pechino 2022: il Cio elogia il controllo anti-Covid

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Ieri sono emersi due risultati positivi ai test del Covid-19 relativi ai Giochi Olimpici Invernali 2022, uno da un esame eseguito all'arrivo e l'altro nel circuito chiuso. Lo ha reso noto oggi il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Beijing 2022 Organizing Committee o Bocog).

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha elogiato molto le attività di prevenzione e controllo della pandemia ai Giochi, che hanno visto non più di 10 nuovi casi di Covid-19 riportati all'interno del ciclo chiuso dal 6 febbraio, tra cui un giorno a zero contagi il 13 febbraio.

"Penso che a volte dimentichiamo che siamo nel bel mezzo di una pandemia globale. E stiamo ospitando probabilmente una delle competizioni, uno degli eventi internazionali più complessi al mondo con grande successo", ha dichiarato il portavoce del Cio Mark Adams, aggiungendo "quindi non abbassiamo la guardia. I Giochi non sono ancora finiti. Al momento ci stiamo assicurando che tutti possano partire in sicurezza e anche questa è un'enorme sfida logistica. Ma tanto di cappello ai nostri amici e colleghi cinesi per primi. Davvero un ottimo lavoro".

Huang Chun, vicedirettore generale dell'Ufficio per la prevenzione e il controllo delle pandemie del Bocog, ha attribuito l'efficacia delle attività di controllo alle contromisure scientifiche e pratiche introdotte nel Playbook, all'adattamento tempestivo di tali provvedimenti e alla piena collaborazione del personale interessato.

"Assistiamo a un numero molto basso di casi positivi confermati. Stiamo adottando misure anti Covid-19 molto rigide", ha dichiarato Huang. "I Giochi sono ancora in corso e siamo ottimisti, ma dobbiamo ancora essere molto attenti. Dal successo delle contromisure deriva quello delle Olimpiadi", ha aggiunto.

"Il Cio e l'Ipc (International Paralympic Committee o Comitato Paralimpico Internazionale) e il Comitato Olimpico di Pechino hanno lavorato a stretto contatto nello sviluppo dei Playbook. Tutti gli scienziati e i medici in Cina e nel mondo stanno seguendo da vicino lo sviluppo della pandemia, stiamo eseguendo un'analisi molto attenta di ciascuno dei casi, stiamo valutando lo sviluppo di una tendenza di contagi da Covid-19 all'interno del ciclo chiuso e prenderemo le misure appropriate", ha assicurato il vicedirettore.

"Il merito è anche di tutti coloro che hanno seguito rigorosamente il Playbook, prendendo le dovute precauzioni e sottoponendosi ai test molecolari ogni giorno, quindi questi sono i risultati degli sforzi congiunti di tutti", ha concluso Huang. (XINHUA)