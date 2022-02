Pechino 2022: bosniaco Nikolajev spopola sui social

(XINHUA) - SARAJEVO, 16 FEB - "Non dimenticherò mai l'atmosfera amichevole e ospitale di Pechino", rivelato a Xinhua lo slittinista ventenne della Bosnia ed Erzegovina Mirza Nikolajev al suo ritorno a casa dai Giochi Olimpici Invernali nella capitale cinese.

Al villaggio olimpico di Pechino "tutti erano sempre estremamente allegri e sorridenti. Hanno fatto del proprio meglio per farci sentire a casa", dichiarato Mirza in un'intervista video.

"Sono felice di aver avuto l'opportunità di incontrare le squadre di bob del Brasile e degli Stati Uniti e gli atleti di monobob femminile dei Paesi Bassi". Come è consuetudine ai Giochi Olimpici, ci siamo tutti scambiati i badge, e sono orgoglioso di affermare che i nostri erano molto ricercati", scrive Mirza in un post sul sito ufficiale del Comitato Olimpico bosniaco.

Nikolajev ha avuto l'onore di portare la bandiera della propria nazione alla cerimonia di apertura e ha conquistato il cuore di molti fan grazie al suo occhiolino alla telecamera.

"Quando sono partito per Pechino avevo circa 900 follower su Instagram. Oggi ne ho più di 29.000 e sono in crescita. È pazzesco e mi lusinga allo stesso tempo. Ho fatto un bel po' di battute con la mia fidanzata in merito agli innumerevoli complimenti che ho ricevuto dalle ragazze e sugli inviti relativi al prolungamento del mio soggiorno in Cina", confida al suo ritorno nella sua città natale Sarajevo, in cui i suoi genitori Denis e Amina, i fratelli Faris e Bakir, e tutto il quartiere gli hanno riservato un benvenuto da eroe.

"I miei tre figli sono tutti tipi atletici, sempre curiosi di provare diverse discipline, come il nuoto, il judo, la pallamano, il basket, il calcio, il pattinaggio e lo sci", rivela Denis, spiegando che Mirza si è innamorato dello sport adrenalinico all'età di 14 anni. (SEGUE)